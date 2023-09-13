Мнение белорусов: стоит ли отправлять студентов на картошку, как в СССР?

Результаты опроса показали, что молодежь, как правило, негативно относится к данной идее, а многие представители поколения родителей и дедушек с бабушками считают, что поездки «на картошку» стоит реанимировать.

Так, студенты БГЭУ 19-лений Вадим и 18-летняя Оксана полагают, что отправка молодежи на сельхозработы — это попытка государства воспользоваться дешевой или бесплатной рабочей силой. Молодые люди полагают, что полезнее для общества и их самих, чтобы потратить это время на учебу, а для первокурсников — на знакомство со своим учебным заведением.

Второкурсники БНТУ Илья и Артем согласны с тем, что поездки на картошку — это пережиток советского строя, возвращаться к которому бессмысленно. Ребята подчеркнули, что в свободное от учебы время они работают, и их отсутствие в течение нескольких недель (именно столько обычно длится период «на картошке») начальство, мягко говоря, не поймет. Терять хороший доход, а вместе с ним — и перспективы остаться после распределения в Минске, молодым людям не хочется.

В традиционно девичьем МГЛУ аналогичная картина. Второкурсница Марина и четверокурсница Софья уверены, что для современных студентов есть намного более интересные занятия, чем поездка на сельскохозяйственные работы. Во-первых, в сентябре нужно записываться на всевозможные курсы и прочие виды дополнительного обучения, которые предлагаются факультативно. Во-вторых, устраиваться на работу тоже лучше в начале осени, когда после летнего периода везде начинается рост деловой активности. Для студентов МГЛУ это особенно актуально, поскольку многие из них подрабатывают преподавателями и учителями.

Однако старшее поколение полагает, что современная молодежь «заелась» и боится физической работы.

Так, 46-летние Павел Матвеевич и Анна Степановна, родители 20-летней студентки Жанны, полагают, что поездки на картошку необходимы. Во-первых, это неоценимая помощью сельскохозяйственным предприятиям, которые традиционно испытывают нехватку рабочих рук. Во-вторых, это позволяет молодежи быстрее познакомиться и лучше узнать друг друга (это касается первокурсников). А в-третьих, на картошке всегда весело и романтично, и воспоминания об этих поездках сохранятся на всю жизнь.

Аналогичного мнения придерживаются студенты 1960-х годов — 76-летний Федор Игнатьевич и его супруга, 75-летняя Варвара Прохоровна. Оба в свое время закончили Технологический институт, а познакомились как раз на картошке. Пенсионеры убеждены, что эту советскую традицию необходимо вернуть, чтобы молодежь понимала, откуда в магазинах берутся продукты, и привыкала к физическому труду. «А то привыкли только в смартфонах сидеть, а работать не хотят», — возмущенно добавил Федор Игнатьевич.

Виктор Антонович и Раиса Игоревна, 59-летние пенсионеры, настроены не так категорично, и в целом с пониманием относятся к позиции как молодежи, так и старшего поколения. Закончив в свое время «нархоз» (так во времена СССР неофициально именовали Институт народного хозяйства в Минске), они с теплотой вспоминают проведенное на сельхозработах время, и вовсе не считают его напрасно потерянным. С другой стороны, супругам понятна и позиция молодежи: по их мнению, сегодня изменились не только молодые люди, но и время. Естественно, молодежь хочет самостоятельно принимать решения, и многие студенты предпочитают устраиваться на работу или заниматься дополнительным образованием, а не тратить это время на сельхозработы — тем более, что это далеко не всегда так весело и романтично, как часто рассказывает старшее поколение.

Что касается государства, то на законодательном уровне пока не планируется обсуждать вопрос относительно отправки молодежи на осенние сельскохозяйственные работы.