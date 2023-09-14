В четверг, 14 сентября, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков публично заявил, что администрация Кремля осведомлена об инцидентах, в которых представители российского бизнеса намеренно меняют своё мнение относительно спецоперации на Украине, занимая недружественную Москве позицию.

По словам Пескова, российские бизнесмены, выступающие в поддержку официального Киева в разгар СВО, в действительности преследуют корыстные цели. Дмитрий Песков уверен, что осуждающие спецоперацию предприниматели делают антироссийские высказывания в беседе с представителями СМИ лишь для того, чтобы стать угодными лидерам коллективного Запада.

При этом Песков выразил уверенность в том, что таким образом деятели российской экономики хотят добиться своего исключения из списка западных санкций для продолжения работы в странах Европейского союза и США. Глава пресс-службы Кремля считает, что таких бизнесменов следует расценивать как предателей национальных интересов России, поскольку они меняют своё мнение об СВО в целях экономической выгоды.

Говоря о предательстве российских предпринимателей, Песков заявил, что они изменяют интересам родины за "12 сребреников". Тем самым чиновник отсылает к библейской истории Нового Завета, запечатленной в четырёх христианских Евангелиях. Известно, что первые упоминания предательства за 30 сребреников появляются в жизнеописании Иисуса Христа.

Будучи одним из 12 апостолов Христа, Иуда Искариот предаёт своего учителя, раскрывая его местоположение первосвященникам. Именно за своё предательство Иуда получил 30 сребреников. Уже после казни Иисуса Христа путём распятия Искариот осознал последствия своего поступка, совершив самоубийство через повешение.

Тем не менее, Дмитрий Песков полагает, что не все российские бизнесмены, желающие выйти из-под санкций, подобны Иуде. Песков подчёркивает, что администрация Кремля уважает интересы местных предпринимателей, пытающихся покинуть западные санкционные списки путём судебного разбирательства.

Характерно, что ещё в самом начале СВО на Украине, 16 марта 2022 года, Владимир Путин также высказывался о россиянах, которые выступили против специальной военной операции. По словам Путина, граждане России, пытающие саботировать внутренние процессы в собственной стране из-за симпатий Киеву, являются "национал-предателями".

Экс-президент России Дмитрий Медведев также поддержал идею Владимира Путина об идентификации "национал-предателей", однако политик выразил более радикальное мнение. Медведев уверяет, что выступающие против интересов России граждане должны быть наказаны по законам, свойственным военному времени.