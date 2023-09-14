Тренер Хабиба осудил Макгрегора за оскорбления семьи и религии россиянина

Издание MMA Knockout опубликовало свежее интервью с тренером Хабиба Нурмагомедова Хавьером Мендесом, который высказался о бывшем сопернике своего подопечного Коноре Макгрегоре. По мнению Мендеса, Макгрегора можно охарактеризовать как "подонка" из-за личностных качеству ирландца.

Хавьер Мендес напомнил, что в преддверии боя с Нурмагомедовым Конор неоднократно оскорблял россиянина. Более того, Макгрегор пошёл дальше, произнеся ряд нелестных высказываний в адрес родины Хабиба Дагестана. Кроме того, уроженец Ирландии оскорблял близких родственников россиянина и ислам, который исповедует Нурмагомедов.

Мендес признался, что за несколько месяцев до боя между Хабибом и Конором Макгрегором он советовал дагестанцу не обращать внимание на словесные выпады ирландца. Хавьер Мендес утверждает, что он был уверен в намерениях Макгрегора использовать треш-ток на пресс-конференции в надежде дестабилизировать эмоциональное состояние Нурмагомедова.

Бывший российский чемпион UFC прислушался к советам тренерам и не прогадал: Конор Макгрегор действительно неоднократно атаковал Хабиба, оскорбляя его отца и даже предлагая правоверному мусульманину выпить его виски Proper Twelve.

Поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся на полях турнира UFC 229, прошедшего 6 октября 2018 года на площадке T-Mobile Arena в американской Неваде. Во время поединка Хабиб смог послать Конора в нокдаун, выбросив правый оверхэнд после финта с фейковым проходом в ноги.

Сам бой завершился в четвёртом раунде, когда Нурмагомедов победил Макгрегора удушением сзади. Предполагается, что Конор Макгрегор сигнализировал о сдаче не из-за гипоксии, а из-за болезненного ущемления челюсти. Весь поединок Хабиб действовал сдержанно и расчётливо, не поддаваясь на провокации своего визави, однако после сдачи ирландца турнир омрачился скандалом.

Как позднее признавался Нурмагомедов, события, развернувшиеся в дальнейшем, были вызваны большим эмоциональным стрессом: россиянин долго сдерживался, игнорируя все оскорбления Макгрегора, а уже после боя дал выход накопившейся агрессии. После сдачи Конора Хабиб выплюнул капу, взобрался на клетку и с размаху бросился на угловых Макгрегора. На "Ти-Мобайл Арене" завязалась кратковременная потасовка, после чего Хабиба Нурмагомедова увели с площадки в сопровождении полицейских.

В настоящий момент Хабиб ушёл из единоборств в статусе непобеждённого чемпиона UFC в лёгком весе после триумфа в бою с американцем Джастином Гейджи. Сейчас Нурмагомедов является главой собственного бойцовского промоушена Eagle FC, где сражаются атлеты со всего мира.