Жители Минска наслаждаются отдыхом на Октябрьской в последние дни бабьего лета

Особенной популярностью пользуются летние террасы: кафе PANE может похвастаться маленькой, но уютной дощатой площадкой для посиделок, предлагая на выбор столик или подвесные кресла. Гости кофейни отмечают недорогие напитки, солнечную сторону улицы, а также укромный закуток с подсветкой из лампочек в вечернее время.

Характерный запах, который точно ударит в нос голодным прохожим – излюбленное мясное блюдо – шаурма, которую можно есть даже по пути, или же мирно наслаждаться одиночеством, как поступила Анастасия. Девушка подметила, что вечером чувствуется спокойная, непринуждённая атмосфера: это понравится людям, которые хотят вкусно и с душой провести время.

Если рассматривать урбанистику, Октябрьская улица располагается в выгодном «кармашке» реки Свислочь: она не проездная и не окружена жилыми домами. Завсегдатаи поделились: именно по этой причине ночью улица становится заполненной и раскованной – дорога превращается в сплошную парковку, где останавливаются автолюбители и байкеры.

Здесь часто можно увидеть роскошные иномарки, такие как Lamborghini или Nissan GT-R. Молодежь чаще всего отдает предпочтение круглосуточному кафе «Лавка» с авторскими сандвичами, и бару «Хулиган» за клубную атмосферу с диджеем.

Также трудно не заметить граффити, которые заполняют практически все стены зданий, за исключением спортивного комплекса БГУ. Поспособствовал этому стрит-арт фестиваль Vulica Brasil. Во время фестиваля практически все здания были расписаны граффити белорусскими и бразильскими художниками.

Кафе Vershy – одно из познавательных, тематических мест, которое может заинтересовать посетителей культурными вечерами. Палитра интересов разнообразная: киновечер, дегустация чая, лекции с иллюстрациями от специально приглашенных гостей, танцы с диджеем, а также, более расслабленный вариант – вечер джаза.

Для любителей заводить новые знакомства проводится сеанс-беседа с возможностью говорить на английском. Стоит обратить внимание, что не на все мероприятия свободный вход – на некоторые есть ценник от 5 б. р. Однако, кафе на то и кафе, чтобы не только получать интеллектуальную отдушину, но и перекусить. Vershy предлагают концепцию: завтрак тогда, когда ты проснулся, а из конструктора в меню можно самостоятельно собрать сет.

Октябрьская улица функционирует в любое время дня, предлагая разнообразный вкусовой и духовный ассортимент. Однако, по-настоящему живо становится, когда вечереет. Являясь популярным местом, в том числе, и для иностранных гостей, можно завести новые знакомства и открыть для себя новые возможности.