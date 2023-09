Полуфинал конкурса «NACTOY-24» в Детройте определил лучшие автомобили года

Вот уже тридцать лет в США проходит конкурс "North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year" (сокращённо NACTOY). Данное состязание призвано установить лучший автомобиль сразу в трёх категориях: легковой, кроссовер и пикап. В 2023 году состязание прошло в американском Детройте, и к 14 сентября стали известны авто, прошедшие в полуфинал конкурса.

Пытаясь установить лучшую "легковушку", жюри выбрали полуфиналистами автомобили марок BMW, Chevrolet, Honda, Hyundai, Subaru и Toyota. Также жюри приглянулся представленный на конкурсе Ford, ставший единственной машиной от американского автоконцерна в полуфинале NACTOY.

Что касается моделей, что жюри отдали предпочтения BMW 5 Series, BMW i5, Ford Mustang, Chevrolet Corvette E-Ray, Hyundai Ioniq 6, Honda Accord, Toyota Crown, Subaru Impreza, Toyota Prius/Prius Prime и Toyota GR Corolla. Триумфаторами конкурса в категории "пикапы" стали машины марки "Шевроле" и "Форд", однако также в этот список затесался GMC Canyon.

Жюри NACTOY-24 также определились с полуфиналистами конкурса среди кроссоверов: ими стали автомобили марки Dodge, Kia, Chevrolet, Genesis, Hyundai, Mazda, Volvo, Toyota и Honda.

Теперь членам жюри предстоит выбрать победителей состязания сразу в трёх категориях. При этом сейчас жюри представлены пятидесятью профильными экспертами, большинство из которых являются авторитетными журналистами в области автомобилестроения. Ожидается, что одержавшие победу в NACTOY-24 авто будут объявлены 4 января следующего года.

Известно, что судьи смогут лично провести тест-драйв каждого из автомобилей, представленных в финале конкурса NACTOY. Возглавляющие жюри направятся в Мичиган, где состоится тестирование машин, заявленных как финалисты конкурса.

Характерно, что на старте NACTOY-24 в совокупности были представлены 52 автомобиля, однако в финал состязания прошло лишь 25 машин: по 10 легковых и кроссоверов, а также пять пикапов.