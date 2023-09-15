Школьные поборы: нарушение закона или необходимость

Закон однозначно запрещает администрациям школ собирать деньги с родителей на какие бы то ни было нужды. Однако речь идет только о принудительных сборах. Что касается добровольной финансовой помощи школам со стороны родителей, то здесь запрета нет. Кроме этого, родительские комитеты могут решать текущие финансовые вопросы самостоятельно, без привлечения школьных администраций.

Скажем сразу: без родительских денег или иной материальной помощи школам не обойтись. Государственного финансирования явно недостаточно, а на такие нужды, как ремонт классов, организация детских праздников, покупка предметов гигиены (салфеток, мыла, туалетной бумаги) и т. п., оно и вовсе не предусмотрено.

Из этой ситуации администрация школ нашла сразу два выхода.

Во-первых, денежные поборы были переименованы в добровольную безвозмездную финансовую помощь. При школах организованы попечительские советы.

Родителям на собраниях рекомендуют помочь школе в добровольном порядке, но не наличными, а перечислением определенной суммы (в среднем от 0,5 до 2 базовых величин на одного ребенка) на указанный счет — разумеется, с последующим предъявлением чека или квитанции классному руководителю. Можно, конечно, не платить — но кому затем нужны лишние проблемы с оценками, придирками к ребенку со стороны школьной администрации или иными «профилактическими мерами»?

Во-вторых, финансовый вопрос классные руководители переложили на родительские комитеты. Теперь родители сами между собой собирают деньги на ремонт класса, предметы гигиены, канцелярские принадлежности и т. п. — школа официально к этому отношения не имеет.

Классный руководитель без свидетелей, в формате один на один говорит кому-то из представителей родительского комитета, что нужно купить или сделать — а уже это представитель доносит информацию до всех остальных родителей. Организуется отдельный родительский чат (никого из администрации школы в нем нет), где и решаются все финансовые вопросы (определяются суммы сборов, назначается ответственный и т. п.).

Такими нехитрыми способами удается обойти законодательный запрет на сборы денег с родителей учеников.