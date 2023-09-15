Путин может выступить с обращением к нации после встречи с Лукашенко и Ким Чен Ыном

Можно предположить, что решение об экстренном выступлении было принято под действием сразу нескольких факторов.

Во-первых, 15 сентября президент России встречается с белорусским лидером Александром Лукашенко. О встрече заранее не объявлялось, известно о ней стало лишь 14 сентября, когда белорусский президент уже вылетел в Россию. Наверняка какая-то часть выступления будет посвящена итогам данной аудиенции и белорусско-российским отношениям в целом.

Во-вторых, недавно Путин встречался с северокорейским лидером Ким Чем Ыном. Очевидно, что аудиенция глав двух государств состоялась не просто так: на ней явно обсуждались вопросы взаимодействия, в том числе военного, с учетом особенностей международной обстановки и очередных вызовов со стороны англосаксонского мира.

В-третьих, российский лидер наверняка захочет высказаться о поводу крепнущих отношений России с Китаем и еще раз продемонстрировать Соединенным Штатам Америки и их союзникам, что сотрудничество Москвы и Пекина — это мощная сила, с которой придется считаться всем. Китай неоднократно высказывал поддержку Кремлю на международной арене, в том числе по поводу специальной военной операции на Украине. Также стало известно, что руководство Китая ввело санкции против двух американских военных компаний — Northrop Grumman и Lockheed Martin за то, что они занимались поставками оружия Тайваню. Можно предположить, что в своем выступлении Путин выразит Пекину всемерную поддержку по данному вопросу.

В речи российского президента обязательно найдется место и украинской проблематике. Сейчас уже очевидно, что Украина не в состоянии продолжать военные действия на прежнем уровне. Президент этой страны Зеленский, не в силах скрыть раздражение неудачно складывающейся обстановкой на фронте, порой срывается на недопустимую риторику и прямые оскорбления — что совершено неприемлемо, поскольку в мировой политике есть свои правила игры, и соблюдение дипломатии в любых ситуациях является одним их основных постулатов.

Тот факт, что Украина сдает позиции, видят и представители англосаксонского мира, что вызывает у них плохо скрываемую нервозность. Владимир Путин в своем выступлении наверняка обратит внимание на тот факт, что конструктивный разговор ни с украинскими властями, ни с их кураторами на Западе вести не получается, поскольку вместо поиска взаимоприемлемых решений они переходят на прямые обвинения и эмоциональные высказывания. Не исключено, что российский лидер прямо укажет на дальнейшую траекторию развития событий, которая подразумевает быстрое решение украинского конфликта путем полной капитуляции Киева на условиях России.

Ожидается, что выступление Владимира Путина состоится уже в ближайшие дни и станет одним из самых резонансных общественно-политических событий последнего времени.