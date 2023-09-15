Украина и ЕС усилили давление на Лукашенко и Ким Чен Ына за связи с Россией

Накануне депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой признали Александра Лукашенко ответственным за спецоперацию на Украине. В тексте документа утверждается, что Лукашенко причастен к СВО в той же степени, что и Владимир Путин. Параллельно с этим в сети появилась информация о том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын был внесён в базу украинского сайта "Миротворец", куда попадают лица, неугодные киевскому политическому режиму.

Ужесточение персональных ограничительных мер в адрес Лукашенко и Ким Чен Ына неслучайно, поскольку таким образом страны коллективного Запада пытаются препятствовать сотрудничеству России с Республикой Беларусь и КНДР. Однако введение новых санкций против белорусского и северокорейского лидеров совпало ещё с одним обстоятельством: совсем недавно они оба побывали в России.

15 сентября завершился визит главы КНДР Ким Чен Ына в Российскую Федерацию. Тремя днями ранее северокорейский лидер прибыл в Приморский край на поезде, при этом политика сопровождала делегация из высокопоставленных чиновников, включая представителей Министерства обороны республики.

Во время поездки в Россию Ким Чен Ын посетил космодром "Восточный", ознакомившись с устройством ракеты "Союз-2". В дальнейшем Владимир Путин и глава Северной Кореи провели приватные переговоры, по итогам которых российский президент пролил свет на причины приезда своего коллеги в Россию.

По словам Путина, Ким Чен Ын намеренно посетил "Восточный" из-за своих стремлений развивать освоение космоса в КНДР. Характерно, что в текущую пятницу северокорейский лидер также побывал в Комсомольске-на-Амуре, отправившись на предприятие по производству истребителей класса "Сухой". Характерно, что во время приезда на оборонный концерн Ким Чен Ына сопровождал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Уже после ознакомления с работой предприятия лидер КНДР сел в бронепоезд, уехав на родину.

14 сентября Александр Лукашенко прилетел в Россию на правительственном борте №1 14, а уже в пятницу стартовали переговоры белорусского президента с Владимиром Путиным. В ходе диалога Лукашенко публично заявил о том, что армии западных держав активно готовятся к интервенции на территорию Украины.

В частности, Александр Лукашенко напомнил, что вооружённые силы Польши продолжают центрироваться вокруг украинской государственной границы. При этом Лукашенко уверен, что вторжение польских солдат на Украину стало практически неизбежным. Известно, что ранее аналогичную позицию высказывал глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.