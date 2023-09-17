Какой поцелуй на Руси делал человека поганым на 12 дней

Подробнее об этом ниже.

Несмотря на то, на Руси целовались всегда и везде - на свадьбах, между родственниками, между супругами и просто радуясь, - некоторые лобзания считались даже вредными.

Ученые, занимающиеся исследованиями примет и суеверий, утверждают, что много лет назад нельзя было целовать ребенка в губы, иначе таким образом он лишался возможности заговорить.

Также нельзя было прикасаться губами к спящему - накличешь тяжелую болезнь или смерть, а раньше сон считался пограничным состоянием между жизнью и смертью.

Почему же нельзя целовать покойников, мы более подробно рассмотрим ниже.

Прежде в одной из наших статей мы упоминали, что целовать усопших было не принято близкими родственниками. Якобы усопший таким образом мог "забрать его с собой".

Однако также считается, что, прикоснувшись губами к умершему, человек становится "на 12 дней поганым, собрав все его грехи". Максимум, что можно было сделать - поцеловать венчик, который клали на лоб перед погребением.

По этой же причине после кладбища нужно обязательно мыть руки с мылом. Нередки случаи, когда мыли руки прямо на кладбище или даже после церемонии посещали бани или купальни.

Также традицией являлось смотреть на огонь после похорон, чтобы "не бояться влияния духа мертвеца".

Подобные опасения перед покойниками и различные способы защиты от них были следствием убежденности жителей Руси в том, что контакт с мертвыми никогда не прекращается в полной мере.

Было принято думать, что если человек помнит своего ушедшего близкого, тот будет покровительствовать ему и всячески помогать, увеличивая урожайность и приплод скота. В ином случае, душа мертвого может разозлиться и наслать различные несчастья, в том числе и болезни.

Вот поэтому и по сей день принято оставлять стопку водки с ломтем хлеба на столе - так можно задобрить усопшего и дать ему понять, что о нем помнят в мире живых.

В том числе принято думать, что мертвые могут воздействовать на живых через зеркало. И поэтому завешивать все зеркальные поверхности в доме, где умер человек, является обязательной традицией.