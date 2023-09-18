Пользователи Reddit назвали Кендалл Дженнер «грубой» и «невыносимой» в новом клипе

В семисекундном клипе 27-летнюю модель с подиума можно увидеть сидящей за кулисами в своем культовом светло-розовом халате Victoria’s Secret. Затем можно увидеть, как она делает селфи с фанатом, стоящим позади нее.

Затем она делает очень недовольное лицо, когда возвращает телефон. Клип имеет подпись: «Моя личность меняется, как только клиенты уходят».

Один фанат просто не мог поверить, что кто-то может быть настолько грубым, и спросил: «Это правда? Похоже на пародию из SNL, насколько она чрезмерно груба».

Другой пользователь назвал Дженнер неудачницей и написал, что нет никаких оправданий такому обращению с людьми.

«Она не имеет права быть такой чопорной, она такая примитивная, если честно», — добавил третий.