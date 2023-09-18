Робот-гуманоид компании по производству напитков работает круглосуточно без перерывов

В августе прошлого года компания назначила робота с искусственным интеллектом своим экспериментальным исполнительным директором.

Мика рассказала Reuters, что она всегда на связи 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и работает без перерывов.

Перед ИИ-боссом стоит широкий круг задач, в том числе помощь в поиске потенциальных клиентов и подбор художников для дизайна бутылок для производителя рома.

Процесс принятия решений лишен предвзятости и опирается на обширный анализ данных и соответствие стратегическим целям компании.

Однако Mika не будет увольнять ни одного из своих сотрудников, поскольку основные важные решения в Dictador будут приниматься руководителями-людьми.