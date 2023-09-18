Халк Хоган похудел на 40 фунтов после отказа от алкоголя

Легендарный 70-летний борец признался, что прекратил есть по вечерам и отказался от нездоровой пищи.

Хоган объяснил, что около года назад он решил сесть на диету и выбрал здоровый образ жизни, поскольку ему надоело болеть.

В беседе с TMZ Хоган вспомнил первые дни своей карьеры и самое начало своих сложных отношений с алкоголем. «Перед матчами мы пили пиво. Пиво после матчей. И мы шли в отель и встречались в баре. Это было своего рода частью всего жанра рестлинга», — сказал он.

Несмотря на то, что Хоган воздерживался от алкоголя уже восемь месяцев, он открыто заявил, что не отказывается от спиртного навсегда.

Вместо этого он решил более умеренно подходить к употреблению алкоголя, особенно учитывая его возраст и зрелость.