Пинк призналась, что Мэри Джей Блайдж отказалась от сотрудничества с ней

«Я зашла в ее трейлер, когда проводила церемонию вручения наград Lady of Soul Train, Soul Train Awards, и сказал: «Привет!» Эм, ты бы когда-нибудь поработала со мной? И она просто взглянула на меня и сказала: «Нет».

Артистка, возглавляющая чарты Billboard, сказала, что ее не смущает жестокая честность. «Это то, что мне в ней нравится. Нет, я уважаю это».

Вместе с Сиско и Шемаром Муром Пинк провела 6-ю ежегодную церемонию вручения наград Soul Train Lady of Soul Awards в 2000 году.

В том же году она выпустила свой первый альбом «Can’t Take Me Home». Под руководством руководителя звукозаписывающей компании Л.А. Рида ее карьера началась с фирменных на тот момент розовых волос и пластинок в стиле поп и R&B.