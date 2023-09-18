Пластический хирург доктор Гэри Линков предположил, какие операции сделала Майли Сайрус

Пластический хирург Гэри Линков рассказал, какие операции она могла сделать. Одним из самых больших изменений во внешности Майли, о котором говорилось в конце видео, стала ее улыбка.

Возможно, этот эффект достигнут за счет уколов ботокса, который расслабляет губу и делает улыбку более сбалансированной.

Глаза Майли заметно изменились по форме и размеру, самое большое изменение заключалось в том, что раньше они были закрытыми, а теперь нет.

Линков полагает, что была сделана верхняя блефаропластика. Он не исключает также проведения операции по уменьшению объема щек за счет удаления жира.

Губы певицы и так достаточно пухлые, но доктор увидел признаки перемещения наполнителя. Линьков считает, что в начале своей карьеры Майли Сайрус сделала пластику носа, который стал слишком тонким.