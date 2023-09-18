Honda и Acura добавят технологию зарядки электромобилей Tesla в свои электромобили

Генеральный директор Honda и Acura подтвердил в интервью Autoblog, что они начнут добавлять порты NACS в свои будущие модели электромобилей.

Tesla убедила все большее число компаний переключиться и сделать свои электромобили совместимыми с NACS вместо CCS. При этом в Европе Tesla использует CCS.

В число этих компаний входят Ford, General Motors, Mercedes-Benz, а теперь и Honda. Будущие автомобили Honda Prologue и Acura ZDX будут работать на аккумуляторном оборудовании GM Ultium. Поэтому, когда GM решит включить технологию NACS, Honda тоже это сделает.

Вице-президент американской Honda по устойчивому развитию и развитию бизнеса Джей Джозеф рассказал Autoblog о том, что побудило компанию сделать этот переход. «Если вы посмотрите, что такого замечательного в сети Tesla Supercharger, так это техническое обслуживание», — сказал он.