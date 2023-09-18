Ламар Одом врезался в две припаркованные машины в Лос-Анджелесе, потянувшись за телефоном

В полицейском управлении Лос-Анджелеса спросили, пил ли он, и Одом объяснил, что он трезв уже несколько лет и теперь владеет клиниками выздоровления. Никаких тестов на трезвость не проводилось.

Представитель Одома, Джина Родригес, рассказала Us Weekly, что во время движения Одом потянулся за телефоном, упавшим на пол. Это и привело к аварии.

Она добавила, что с Одомом все в порядке, несмотря на то, что он был немного потрясен после того, как сработали три его подушки безопасности.

Одом, чей развод с Ким Кардашьян завершилося в 2016 году, объяснил, что теперь он контролирует как свою сексуальную зависимость, так и наркозависимость.