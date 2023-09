Ян Веннер извинился за некорректные комментарии о женщинах и чернокожих музыкантах

Извинения появились через несколько часов после того, как Фонд Зала славы рок-н-ролла объявил, что его отстраняют от должности в совете директоров.

«В своем интервью The New York Times я сделал комментарии, которые умалили вклад, гениальность и влияние чернокожих и женщин-художников, и я искренне извиняюсь за эти замечания», — сказал он в заявлении The Hollywood Reporter.

В книге Веннера представлены интервью с такими легендами рока, как Боно, Боб Дилан, Джерри Гарсия, Мик Джаггер, Джон Леннон, Брюс Спрингстин и Пит Тауншенд. Однако в него не включены интервью с чернокожими или женщинами-музыкантами.

Далее Веннер признал, что он мог бы включить чернокожего музыканта и женщину-музыканта «просто ради пиара», чтобы избежать критики.

Тем временем журнал Rolling Stone опубликовал официальное заявление о том, что Ян Веннер не принимает участия в деятельности издания с 2019 года и его мнение не отражает позицию журнала.