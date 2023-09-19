Глава ФБР заявил, что у Китая более масштабная хакерская программа, чем у конкурентов вместе взятых

«Если бы каждый из киберагентов ФБР и аналитиков разведки сосредоточился исключительно на Китае, китайские хакеры все равно превосходили бы численность нашего киберперсонала как минимум в соотношении 50 к 1,- сказал он.

Эти комментарии последовали за волной громких хакерских атак, в которых обвиняют Китай, включая недавнюю кражу сотен тысяч электронных писем от высокопоставленных правительственных чиновников США.

Генеральный директор Mandiant Кевин Мандиа заявил Reuters на конференции, что китайские хакеры все чаще входят в число лучших шпионов.

Китай неоднократно отрицал использование хакеров для шпионажа за Соединенными Штатами. В прошлом месяце посольство КНР заявило, что американские официальные лица и средства массовой информации часто «раздувают» обвинения в шпионаже, связанном с Китаем.