Индия впервые купила нефть в ОАЭ за рупии, а не за доллары США

Эта грандиозная сделка последовала за продажей 25 кг золота от экспортера золота из ОАЭ покупателю в Индии примерно за 128,4 миллиона рупий (1,54 миллиона долларов США).
Объединенные Арабские Эмираты приглашены присоединиться к БРИКС, блоку экономик Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, поэтому торговля в валюте, отличной от доллара, может набрать обороты.
В прошлом году центральный банк Индии представил новую структуру расчетов в глобальной торговле в рупиях.
Индия и ОАЭ согласились вести торговлю в своих местных валютах, чтобы сократить транзакционные издержки и исключить конвертацию долларов.
В августе блок БРИКС согласился принять в свои ряды Саудовскую Аравию, Иран, Эфиопию, Египет, Аргентину и ОАЭ.
Общим желанием многих членов блока является выравнивание глобальных экономических условий, которые, по их мнению, чрезмерно зависят от доллара США.