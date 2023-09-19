Индия впервые купила нефть в ОАЭ за рупии, а не за доллары США

Эта грандиозная сделка последовала за продажей 25 кг золота от экспортера золота из ОАЭ покупателю в Индии примерно за 128,4 миллиона рупий (1,54 миллиона долларов США).

Объединенные Арабские Эмираты приглашены присоединиться к БРИКС, блоку экономик Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, поэтому торговля в валюте, отличной от доллара, может набрать обороты.

В прошлом году центральный банк Индии представил новую структуру расчетов в глобальной торговле в рупиях.

Индия и ОАЭ согласились вести торговлю в своих местных валютах, чтобы сократить транзакционные издержки и исключить конвертацию долларов.

В августе блок БРИКС согласился принять в свои ряды Саудовскую Аравию, Иран, Эфиопию, Египет, Аргентину и ОАЭ.

Общим желанием многих членов блока является выравнивание глобальных экономических условий, которые, по их мнению, чрезмерно зависят от доллара США.