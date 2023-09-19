В Португалии хотят запретить оборудование Huawei

Резолюция совета CSSC, хотя в ней и не упоминается компания Huawei, была воспринята как удар по усилиям китайской группы по выходу на автономные сети на португальском рынке 5G и продлению контрактов на платформы 4G.

В конце августа компания Huawei подала иск в суд Лиссабона против этой резолюции, добиваясь защиты своих законных интересов и прав.

Основные операторы Португалии Altice, NOS и Vodafone уже заявили, что не будут использовать оборудование Huawei в опорных сетях 5G на фоне опасений Европы и США, что участие Китая в критически важной инфраструктуре может поставить под угрозу безопасность.

Государственный секретарь Португалии по вопросам цифровизации Марио Камполарго, который возглавляет CSSC, ранее сообщил Reuters, что резолюция была основана на независимой оценке безопасности в соответствии с руководящими принципами Европейского Союза и не направлена конкретно против китайских поставщиков.