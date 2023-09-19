Уоррен Баффет рассказал, что он ценит больше, чем деньги

Он сказал, что деньги с точки зрения путешествий, владения большим количеством домов, лодки или чего-то еще не имеют для него какой-либо пользы.

На момент интервью Баффету было 86 лет, и он все еще усердно работал. Он посмеялся над идеей делать то, что делают многие люди его возраста.

Бизнесмен признался, что самое большое удовольствие в его жизни — это ведение бизнеса, выгодные инвестиции и, конечно же, времяпровождение с семьей.

Баффет посоветовал людям откладывать деньги, пока они еще работают, а также начать инвестировать как можно раньше.