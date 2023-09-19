Канада обвинила Индию в причастности к убийству сикхского лидера

00:52 2023-09-19

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что существуют данные о связи между агентами индийского правительства и убийством известного сикхского лидера.

Хардип Сингх Ниджар был убит в июне возле храма в Британской Колумбии, что усилило напряженность между сикхскими сепаратистами и правительством Индии.

«Канада заявила о своей глубокой обеспокоенности высшим должностным лицам разведки и безопасности индийского правительства», — заявил Трюдо в законодательном собрании Оттавы.

Премьер-министр добавил, что он выразил эти опасения «лично и напрямую» своему индийскому коллеге Нарендре Моди в кулуарах встречи «Большой двадцатки» на прошлой неделе в Нью-Дели.

«Любое участие иностранного правительства в убийстве канадского гражданина на канадской земле является неприемлемым нарушением нашего суверенитета», — заявил Трюдо.