Канада обвинила Индию в причастности к убийству сикхского лидера

Хардип Сингх Ниджар был убит в июне возле храма в Британской Колумбии, что усилило напряженность между сикхскими сепаратистами и правительством Индии.

«Канада заявила о своей глубокой обеспокоенности высшим должностным лицам разведки и безопасности индийского правительства», — заявил Трюдо в законодательном собрании Оттавы.

Премьер-министр добавил, что он выразил эти опасения «лично и напрямую» своему индийскому коллеге Нарендре Моди в кулуарах встречи «Большой двадцатки» на прошлой неделе в Нью-Дели.

«Любое участие иностранного правительства в убийстве канадского гражданина на канадской земле является неприемлемым нарушением нашего суверенитета», — заявил Трюдо.