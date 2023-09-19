Китай пожаловался Германии после того, как министр иностранных дел назвал Си Цзиньпина «диктатором»

Она сделала это заявление в прямом эфире Fox News на прошлой неделе. Мао Нин, официальный представитель министерства иностранных дел Китая, назвал высказывания Бербок абсурдными и ущемляющими политическое достоинство КНР.

Мао Нин во время брифинга для прессы сказал, что такие заявления рассматриваются китайской стороной как открытая политическая провокация.

Бербок и ранее критиковала Китай. Она говорила о том, что Пекин бросает вызов основам жизни во всем мире.

Аспекты поездки в Китай она назвала «шокирующими», отметив, что эта страна превращается из торгового партнера в системного противника.