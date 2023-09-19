В Гане хотят ввести закон, который потребует от граждан сообщать властям о людях ЛГБТК+

Внесенный в 2021 году этот законопроект криминализирует не только отношения ЛГБТК, но и тех, кто поддерживает права ЛГБТК, с возможностью распространения и на журналистов за то, что в законопроекте называется «продвижением» этих вопросов.

Он также налагает на граждан «обязанность сообщать», побуждая людей сообщать о подозреваемых ЛГБТ-сообществах в полицию или другие органы власти.

Хотя законопроект находится в парламенте уже два года, сейчас он оказался на завершающей стадии. Хотя законопроект еще не принят, его последствия неуклонно нарастают.

Согласно отчету организации по репродуктивному правосудию Ipas, онлайн-контент, направленный против ЛГБТК, уже набирал обороты в стране за пять лет до принятия законопроекта, и защитники закона утверждают, что онлайн-преследования только усугубились.

В то же время, по данным правозащитных групп, участились сообщения о физическом насилии в отношении представителей ЛГБТК.