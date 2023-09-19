Папарацци сфотографировали объятия Дженнифер Гарнер и Бена Аффлек

Гарнер наклонилась к Аффлеку с заднего сиденья, чтобы нежно обнять его. Рядом с Аффлеком сидела их старшая дочь Серафина.

Аффлек тоже наклонился к ней, улыбаясь и прощаясь. У бывшей пары трое детей: Серафина, Вайолет и Сэмюэл. У них также дружеские отношения с родителями.

Гарнер сейчас встречается с бизнесменом Джоном Миллером, а Аффлек женился на Дженнифер Лопес. Аффлек и Лопес встречались и были помолвлены почти два десятилетия назад, до его свадьбы с Гарнер.

Лопес рассказала о том, как они с Аффлеком работают над объединением своих семей, и положительно отзывалась о том, как Гарнер и ее муж действуют как одна команда, будучи родителями.