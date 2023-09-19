Бездомный, живший в национальном парке, подал в суд на полицию за стрельбу

Его мать потеряла ноги из-за обморожения и теперь ходит на протезах. А из-за производственной травмы в 2022 году Робертс не мог устойчиво стоять на ногах и оказался в инвалидной коляске.

После того, как их выгнали из квартиры, семья жила в автофургоне, переезжая с одной тропы на другую по общественным землям в течение последних трех лет.

В мае они жили в национальном лесу, когда Лесная служба США и шквал правоохранительных органов попытались арестовать семью за то, что они разбили лагерь на государственной земле дольше, чем разрешено. Робертс был ранен, и из-за травмы он был парализован ниже пояса.

В ответ на стрельбу адвокаты от имени Робертса подали иск о возмещении вреда здоровью против федерального правительства на сумму 50 миллионов долларов, что представляет собой потерю заработка из-за его состояния на всю жизнь.

Стрельба произошла после того, как Робертс, у которого был с собой револьвер 22-го калибра, направил свое оружие на двух офицеров в штатском.

Он не стрелял, но офицеры лесной службы США предположительно открыли огонь по Робертсу более 10 раз, выстрелив ему в спину, когда он неподвижно лежал на земле.

Робертс провел несколько месяцев, выздоравливая в больнице, и последние пять недель жил в небольшом номере недорогого отеля со своей матерью.