Президент Турции Эрдоган попросил Маска построить завод Tesla в Турции

Маск заявил, что многие турецкие поставщики уже работают с Tesla и что Турция была одним из наиболее важных кандидатов на строительство ее следующего завода.

Эрдоган и Маск разговаривали во время встречи в Турецком доме, небоскребе возле здания ООН в Нью-Йорке во время визита турецкого президента в США для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Эрдоган также заявил во время встречи, что Турция открыта для сотрудничества в области искусственного интеллекта и Starlink.

Он процитировал Маска, заявившего, что SpaceX желает работать с турецкими властями, чтобы получить необходимую лицензию на предоставление спутниковых услуг Starlink в Турции.

Эрдоган пригласил Маска принять участие в турецком фестивале аэрокосмической и технологической промышленности Teknofest в Измире в конце сентября, и тот с радостью согласился.