Цены на овощи в Минске сильно превышают их рыночную стоимость в Ганцевичах

Помидоры и огурцы выросли в цене

Сезон сбора данных овощей фактически подошел к завершению, ввиду чего они несколько выросли в цене. Ещё в начале сентября на рынке Ганцевичей можно было купить килограмм помидоров за рубль, однако сейчасть стоимость данного овоща увеличилась вдвое.

Огурцы последнего летнего урожая в Ганцевичах продаются по 2,5 рубля за килограмм. Те же огурцы в Минске продают по 4-5 рублей за килограмм. Рыночная цена на самые дешёвые помидоры в белорусской столице стартует от 3,5 рублей за килограмм.

А вот урожай перца порадовал в этом году и производителей и потребителей. Его отдают в Ганцевичах по 1,5 рубля за килограмм. Параллельно с этим в местном магазине «Светофор» появились перцы по 1,3 рубля за килограмм, однако их раскупили всего за несколько дней. Цены на перец у продавцов Комаровского рынка начинаются от четырёх с половиной рублей за кило.

В настоящий момент можно с уверенностью сказать, что отпускная стоимость на овощи и фрукты в белорусской провинции существенно ниже, нежели в Минске.

В частности, морковь, свекла, лук в Ганцевичском районе стоят 1,5 рубля, а в столице они продаются по 2,5 рублей. Тем не менее, свои коррективы в ценообразование данной продукции могут привнести сельскохозяйственные ярмарки.