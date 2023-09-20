Нужна ли Беларуси высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва – Минск?

Корреспондент «Автопаруса» проанализировал целесообразность данной инициативы, которая была предварительно одобрена президентом России Владимиром Путиным в августе текущего года. Планировалось, что данная дорога станет одним из элементов сети высокоскоростных железнодорожных магистралей, которые предполагается возводить в России.

По предварительным оценкам, стоимость строительства данной железной дороги составит примерно 19,7 млрд. долларов при предполагаемом пассажиропотоке 3,8 млн. человек в год. При такой загрузке магистраль может оказаться экономически нецелесообразной — особенно с учетом мощной конкуренции со стороны авиатранспорта (самолеты из Минска в Москву летают ежедневно).

Авторы инициативы изначально планировали продлить данную магистраль в Европу — но, во-первых, в нынешних геополитических условиях это нереально, а во-вторых — на маршрутах до Варшавы, Берлина и некоторых других европейских городов привлекательнее выглядит авиатранспорт.

Таким образом, если для пассажиров идея строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Минск – Москва может представлять интерес (особенно с учетом того, что весь путь займет лишь 3 часа против нынешних 7 – 10 часов в зависимости от поезда), то с экономической точки зрения данный проект требует дополнительных обоснований.