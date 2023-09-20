Нужно ли сохранять детские пособия родителям, которые выходят на работу в декрете?

В настоящее время при выходе на работу родители, находящиеся в декретном отпуске, получают пособие в уменьшенном размере. Корреспондент «Автопаруса» провел небольшой опрос на улицах Минска и поинтересовался мнением прохожих — согласны ли они с предложенными нововведениями?

Выяснилось, что представители старшего поколения преимущественно против данной инициативы. Так, 69-летняя пенсионерка Евгения Игоревна считает, что государство в Беларуси и так оказывает большую поддержку семьям с детьми (чего стоят хотя бы дешевые кредиты на жилье многодетным семьям), а вот пенсионеров незаслуженно обделяет, выплачивая скромные пенсии.

Аналогичного мнения придерживается 73-летний пенсионер Борис Феликсович, который напомнил, что в его время государство и близко не оказывало молодым такую помощь, как сейчас — и ничего, жили нормально и детей растили.

А вот молодые родители Лариса и Станислав, воспитывающие 1,5-летнего сына, считают, что данные изменения в закон давно назрели. Они подчеркнули, что многие товары детского ассортимента являются неадекватно дорогими, и родители вынуждены выходить на работу, находясь в декретном отпуске. При этом лишать их части пособия несправедливо, поскольку денег постоянно не хватает.

Это мнение поддержала молодая пара Антон и Инна. Их старшей дочери уже 3,5 года, но скоро в семье ожидается пополнение, и вопрос с детскими пособиями их очень волнует. Семья снимает квартиру (у родителей тесно, а купить свое жилье пока нет возможности), поэтому ребята решили, что как только ребенок немного подрастет и окрепнет, супруга сразу же выйдет на работу. И, конечно, молодые люди очень рады предстоящим нововведениям, поскольку сейчас им приходится считать каждую копейку.

На основе проведенного опроса корреспондент «Автопаруса» сделал вывод: если государство заинтересовано в увеличении рождаемости, нужно как минимум не отменять уже имеющиеся льготы и иные меры государственной поддержки семей с детьми, а при возможности — дополнительно усиливать помощь этой категории населения.