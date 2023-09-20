В Могилёве завершился конкурс на звание лучшего водителя мусоровоза

За победу в конкурсе профмастерства боролись восемнадцать самых крутых водителей мусоровозов региона. Построение водителей и крупногабаритных машин, короткое приветствие организаторов конкурса, красный взмах флажка — и мусоровозам наконец дан старт.
Задачи поставлены не из легких: водители должны преодолеть несколько сот метров извилистой дороги, припарковаться на ограниченном пространстве, вплотную подъехать к заграждению, аккуратно подцепить мусорный бак.
Условия взяты не из потолка: многие старые дворы Могилёва и районных центров области не приспособлены для маневров больших мусоровозов.Тем выше должно быть мастерство водителей такой техники для того, чтобы качественно делать свою работу.
-
Болеть за коллег и родных на автодром ДОСААФ по улице Симонова пришли десятки могилевчан и жителей области. Зрелище оказалось захватывающим, поскольку каждый хотел поддержать своего участника словами и аплодисментами.
Представитель Могилёвского «Спецавтопредприятия» Виталий Жданович признался: хотя в конкурсе участвует не впервые, все равно волнуется.
"Готовился всерьез: все соперники ведь профи! Много времени пришлось уделить теории. Учитывая рабочую загрузку, свободных часов и минут остается не так-то много, так что приходилось выкраивать их по вечерам", - отметил водитель.
-
Павел Жуйков, председатель Могилёвской облорганизации Белорусского профессионального союза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий, уточнил, что конкурс уже стал традиционным и проходит в седьмой раз. В нынешнем году за победу борются восемнадцать участников. Одна из главных целей таких соревнований – повышение престижа профессии, совершенствование теоретических знаний и, конечно, практических навыков управления техникой.
"Для каждого участника конкурс дает огромный опыт, а также возможность поднять планку профессионализма еще выше", - подчеркнул Павел Жуйков.
К слову, в нынешнем сезоне в ходе конкурса специалистам продемонстрировали образцы новой коммунальной техники Минского автозавода, которая в ближайшем будущем пополнит ряды современных отечественных мусоровозов.
-
После подсчета баллов, который тщательно вело жюри, оказалось: как и в прошлом году, первое место занял Виталий Жданович. На второй позиции – водитель Горецкого УКПП «Коммунальник» Андрей Окулик.
В тройку лучших вошел также Владислав Стамплевский из Бобруйского ОАО «Спецавтопредприятие». Владислав был в числе призеров и в прошлом году, за что руководство родного предприятия поощрило водителя, доверив ему управление новым «МАЗом».
Наградой для всех трех победителей станет премиальная надбавка к основной зарплате, которую те будут получать на протяжении года.