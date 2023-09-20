В Могилёве завершился конкурс на звание лучшего водителя мусоровоза

За победу в конкурсе профмастерства боролись восемнадцать самых крутых водителей мусоровозов региона. Построение водителей и крупногабаритных машин, короткое приветствие организаторов конкурса, красный взмах флажка — и мусоровозам наконец дан старт.

Задачи поставлены не из легких: водители должны преодолеть несколько сот метров извилистой дороги, припарковаться на ограниченном пространстве, вплотную подъехать к заграждению, аккуратно подцепить мусорный бак.

Условия взяты не из потолка: многие старые дворы Могилёва и районных центров области не приспособлены для маневров больших мусоровозов.Тем выше должно быть мастерство водителей такой техники для того, чтобы качественно делать свою работу.