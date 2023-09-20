Минобороны России и Азербайджана договорились о прекращении боёв в Карабахе

Днём среды, 20 сентября, Министерство обороны России опубликовало пресс-релиз, в котором утверждается, что руководство российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе и оборонное ведомство Азербайджана договорились о прекращении боевых действий в регионе с 13:00 по московскому времени.

Известно, что перемирие в Нагорном Карабахе будет поддерживаться всеми сторонами конфликта, а миротворческие силы России выступят в роли медиатора. До объявления о перемирии в регионе Минобороны Азербайджана выдвинуло ряд ультиматумов армянской стороне, в частности потребовав вывода всех воинских подразделений ВС Армении из Карабаха.

Параллельно с этим армянский премьер-министр Никол Пашинян публично заверил, что на территории Нагорного Карабаха нет представителей вооружённых сил Армении.

Тем не менее, в Министерстве обороны Азербайджана опубликовали ряд видеозаписей, на которых запечатлены моменты уничтожения военной техники, в том числе зенитно-ракетного комплекса "Тор". Утверждается, что ликвидированная техника базировалась в Карабахе и принадлежала армянским войскам.

Вместе с возобновлением боёв в Нагорном Карабахе в Армении стартовали стихийные акции протеста, участники которых открыто продвигают идею импичмента Пашиняна. На улицах Еревана собираются многочисленные группы протестующих, большинство из которых выкрикивают лозунг "Пашинян — предатель".

Днём ранее экс-президент России Дмитрий Медведев опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где высказался о митингах в Армении, начавшихся после возобновления конфликта в Нагорном Карабахе. По мнению Медведева, Никола Пашиняна ожидает незавидная судьба, поскольку армянский чиновник совершил ряд поступков, имеющих необратимые последствия.

Дмитрий Медведев напомнил, что Пашинян неоднократно угрожал выходом Армении из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), проводил учения армянских военных с представителями блока НАТО, а его супруга посещала столицу Украины для участия в саммите о психическом здоровье.