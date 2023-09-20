Трамп предрёк мрачное будущее автопроизводителям США из-за конкуренции с Китаем

Накануне в Соединённых Штатов стартовала забастовка, начатая участниками движения United Auto Workers (UAW). Данная организация является глобальным профсоюзом американских автопроизводителей, представители которого требуют немедленного повышения заработной платы, улучшения трудовых условий и соцпакета.

В рамках забастовки участники UAW решили оказать максимальное давление на таких производителей автомобилей как Ford, Stellantis и General Motors, нередко именуемых "Большой тройкой". Рабочие начали бастовать в полночь 15 сентября, после чего чуть менее 15 тысяч сотрудников трёх автоконцернов написали заявление на увольнение.

Параллельно с этим американская сталелитейная корпорация United States Steel приняла решение об остановке работы производственной печи "B", что фактически означает полное прекращение работы всего предприятия. Завод фирмы, базирующийся в городе Гранит-Сити, делегировал свои производственные мощности другим отечественным комбинатам.

Набирающую обороты общенациональную забастовку прокомментировал бывший президент США Дональд Трамп, который считает, что администрация Джо Байдена делает всё возможное для приближения краха автомобильной промышленности у себя на родине.

При этом Трамп выразил уверенность в том, что уже в недалёком будущем большинство продаваемых электромобилей будут производиться на территории Китая. Дональд Трамп напомнил, что изначально Соединённые Штаты были флагманом в производстве подобных машин, однако теперь американское государство рискует утратить данный статус.

Также Трамп полагает, что забастовка участников UAW спровоцировала рекордное число увольнений сотрудников автомобильных концернов, и данная тенденция лишь набирает обороты.

Примечательно, что 18 сентября президент Турции Тайип Эрдоган прибыл в Нью-Йорк для участия в высокой неделе Генассамблеи Совбеза ООН. В свободное от работы время Эрдоган провёл встречу с американским бизнесменом Илоном Маском, попросив его о начале производства электромобилей Tesla в Турции.