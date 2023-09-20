Зеленский сомневается в успехе контрнаступления ВСУ из-за слабой помощи США

Накануне Владимир Зеленский прилетел в Нью-Йорк, где выступил на высокой неделе Генассамблеи Совета безопасности ООН. После произнесения речи на полях организации Зеленский дал ряд интервью, в том числе журналистам американского телеканала CNN. Во время беседы с представителями прессы президент Украины признался, что не знает, будет ли контрнаступление ВСУ успешным.

По словам Владимира Зеленского, в настоящий момент затруднительно прогнозировать возможность успешного контрнаступления Украины до наступления 2024 года. При этом Зеленский призвал не верить западным аналитикам, которые регулярно публикуют прогнозы о вероятном исходе украинской контрнаступательной операции.

Также Владимир Зеленский считает, что за возможный провал контрнаступления ВСУ будут ответственны Соединённые Штаты. Украинский лидер пояснил, что национальная армия остро нуждается в поставках американских дальнобойных ракет, однако Пентагон не спешит предоставлять подобное оружие Киеву.

Днём ранее глава Минобороны Соединённых Штатов Ллойд Остин также дал интервью для ряда местных СМИ, где ответил на вопрос о готовности Вашингтона поставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS, используемые в тандеме с реактивными системами залпового огня HIMARS. Образцы данной РСЗО уже имеются у Киева.

В разговоре с репортёрами Остин не стал прямо говорить о возможной передаче ATACMS Украине, заявив, что в настоящий момент армия этой страны наиболее всего нуждается в поставках систем противовоздушной обороны. Предполагается, что таким образом Ллойд Остин намекнул на неготовность Пентагона передать ракеты ATACMS украинским войскам.

Известно, что 11 сентября состоялись очные переговоры главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Во время пресс-конференции после переговоров Кулеба публично заявил, что правительство ФРГ в любом случае примет решение о поставках дальнобойных ракет Taurus Украине.

Во время того же выступления Дмитрий Кулеба признался, что наиболее всего украинская армия нуждается в ракетах большого радиуса действия и истребителях F-16, которые производятся в США.