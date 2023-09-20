Японец «сменил возраст», став моложе на 11 лет

В социальных сетях набирает популярность история японца, который утверждает, что он стал первым в мире "трансвозрастным" человеком. Уроженец Японии по имени Джеки появился в эфире местного телешоу Abema Prime, рассказав, что приближаясь к отметке в сорок лет он начал чувствовать себя неуютно.

В настоящий момент по паспорту Джеки 39 лет, однако мужчина уверяет, что эти цифры не отображают его подлинный возраст. По словам японца, в действительности ему всего лишь 28, а прописанный в удостоверении личности возраст ничего для него не значит.

Джеки проживает в Киото, и первые симптомы неудовлетворённости своим возрастом гражданин Японии ощутил после неприятного диалога с начальником на работе.

Во время выступления на телешоу Джеки рассказал, что в один из рабочих дней босс раскритиковал его, заявив, что к 39-ти годам жизни тот должен обладать большим количеством профессиональным навыков.

Услышав нелицеприятные слова в свой адрес, Джеки начал сомневаться в том, действительно ли ему 39 лет. После недолгих размышлений мужчина пришёл к выводу, что на самом деле ему 28, поскольку этот возраст по статусу позволяет иметь черты личности, характерные как для взрослого, так и для подростка.

"Примерив" новый возраст, Джеки стал чувствовать себя комфортнее: теперь японец смог без лишнего стеснения сделать пирсинг носа, также пополнив свой гардероб одеждой, пользующуюся популярностью у местной молодёжи.