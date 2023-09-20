Игорю Николаеву провели операцию на сердце после третьего инфаркта

Российский музыкант Игорь Николаев был экстренно доставлен в больницу ещё 15 сентября. Тогда артист пожаловался на острые боли в сердце, и после госпитализации выяснилось, что звезда эстрады перенесла инфаркт миокарда, ставший для Николаева уже третьим по счёту.

В СМИ распространялись слухи о том, что Игорь Николаев готовится к сложной хирургической операции, и 20 сентября они подтвердились: российский певец перенёс коронарное шунтирование, призванное стабилизировать работу его сердца.

Ранее медики называли состояние Николаева тяжёлым, указывая на то, что о полном выздоровлении говорить пока рано. Уже после операции врачи охарактеризовали состояние Игоря Николаева как "средней тяжести", ввиду чего певца перевели в обычную палату. Предполагается, что Николаева могут выписать из больницы уже через неделю в случае, если он успешно пройдёт период реабилитации.

Ещё до госпитализации Игорь Николаев анонсировал сольные концерты в курортной зоне Сочи и Краснодарском крае, однако попав в больницу, менеджер артиста объявил об отмене всех выступлений.

Накануне стало известно о смерти российского актёра Вячеслава Гришечкина, который стал наиболее популярен благодаря по ролям в сериалах "Солдаты" и "Счастливы вместе". Незадолго до своей гибели Гришечкин пожаловался на проблемы с сердцем, после чего самостоятельно лёг в частную клинику. Впоследствии артиста перевели в обычную московскую больницу, где он скончался.

Похороны Вячеслава Гришечкина прошли в Москве 19 сентября, а прощание с актёром состоялось в Театре на Юго-Западе. Мероприятие ознаменовалось скандалом с участием актрисы Юлии Захаровой, игравший Елену Палено в "Счастливы вместе". Захарова пришла на похороны в нетрезвом состоянии, позволяя себе нецензурную брань в адрес журналистов.