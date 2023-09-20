Певица Кэти Перри продала права на свой музыкальный каталог за $225 млн

Накануне стало известно, что американская поп-певица Кэти Перри продавала права на свой музыкальный каталог, в который вошли её синглы и альбомы в период с 2008 по 2020 год. За продажу прав на свою интеллектуальную собственность Перри смогла выручить около 225 миллионов долларов.

Практика продажи музыкальных каталогов на Западе имеет большую историю и началась с рок-певца Дэвида Боуи. В дальнейшем права на свои треки продали Боб Дилан, Джастин Бибер, Джастин Тимберлейк, группа Red Hot Chilli Peppers и прочие. В настоящий момент Кэти Перри является последней американкой, которая продала права на свою музыку.

Ожидается, что Перри сможет и далее исполнять свои композиции на концертах, в том числе хит "I Kissed A Girl". Тем не менее, новые правообладатели песен Кэти Перри смогут получать прибыль со стриминга музыки девушки.

Аналитики в мире масс-медиа сходятся во мнении, что после продажи песен артистки они станут чаще появляться в фильмах, сериалах и рекламных роликах, поскольку таким образом приобревшие права на треки Перри попытаются отбить затраты на недавнюю покупку.

Известно, что с конца 2019 года и на текущий момент знаменитости стали чаще продавать права на свою интеллектуальную собственность. Данное обстоятельство связывают с пандемией коронавируса, которая существенно изменила образ жизни европейцев и американцев. Многие певцы временно утратили возможность зарабатывать с помощью концертов, решив продать права на свою музыку.

С помощью продажи музыкальных каталогов знаменитости могут получить единовременную выплату от новых правообладателей, не дожидаясь начисления выплат со стриминговых сервисов.