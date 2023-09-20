Пенсионерка из США подала в суд на McDonalds из-за разлитого кофе

Восьмидесятилетняя жительница Сан-Франциско Мэйбл Чайлдресс утверждает, что 13 июня нынешнего года она посетила ресторан быстрого питания "Макдональдс", который располагается на улице Филмор. Во время визита в заведение пенсионерка купила стаканчик кофе, который стал причиной судебных тяжб между женщиной и компанией.

Дело в том, что когда Чайлдресс решила отпить кофе, со стакана внезапно слетела крышка. В результате такой случайности Мэйбл пролила кофе, впоследствии обратившись в больницу с ожогами кожи в паховой области.

По словам самой Мэйбл Чайлдресс, сразу же после инцидента она поговорила с тремя сотрудниками местного "Макдональдса", настойчиво попросив их о помощи. При этом американка утверждает, что все три работника ресторана отказали ей, посоветовав обратиться в медучреждение.

В настоящий момент известно, что пострадавшая Чайлдресс обвиняет в случившимся руководство "Макдональдс", мотивируя это тем, что сотрудники не закрыли стаканчик с кофе надлежащим образом. Также женщина недовольна поведением менеджеров, которые не оказали ей первую помощь после того, как она обожглась.

Адвокат американки настаивает на том, что Мэйбл Чайлдресс ждала беседы с директором "Макдональдс" больше шестидесяти минут, однако руководитель ресторана так и не вышел к женщине для разъяснительной беседы.

Иск Чайлдресс к руководству "Макдональдса" квалифицируется как гражданский, в связи с чем она может получить более 25-ти тысяч долларов в качестве моральной компенсации в случае своей победы в суде.

Руководство ресторана, где произошёл инцидент с кофе, уже выдвинуло свою версию произошедшего. Владелец данного заведения Питер Оу уверяет, что работники "Макдональдса" предлагали свою помощь пострадавшей Чайлдресс, побеседовав с ней несколько минут.