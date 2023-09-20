Компания Frugalpac производит инновационные бумажные бутылки для вина

Предприятие Frugalpac базируется в британском Ипсвиче и специализируется на массовом производстве тары для алкогольных напитков, продаваемых в магазинах и местах общественного питания. Не так давно пресс-служба Frugalpac представила принципиально новый подход к созданию ёмкостей для хранения алкоголя: предприимчивые англичане начали делать бутылки для вина из бумаги.

Известно, что сотрудники Frugalpac используют специализированное оборудование, которое придаёт форму бутылки картону. При оптовой продаже таких тар зарубежным компаниям Frugalpac поставляет бутылки в плоском виде, что позволяет экономить на их перевозке. Уже добравшись до пункта назначения, бутылки распрямляют, делая их готовыми для розлива напитков.

Представитель Frugalpac Джей Пи Гроган утверждает, что использование бумажных бутылок помогает бережно относиться к окружающей среде, а углеродный след таких бутылок в 6 раз меньше, чем у стеклянных.

При этом Гроган пообещал, что при хранении вина в бумажных бутылках его вкусовые качества остаются неизменными. Тем не менее, существенно меняются допустимые сроки хранения вина: при розливе красного в бумажную бутылку его можно хранить полтора года, белое же вино в бутылках из бумаги хранится всего год.

Чаще всего товары Frugalpac покупал американский алкогольный концерн Monterey Wine Company. Осознав перспективность идеи хранения алкоголя в бумажной таре, руководство MWC приняло решение о приобретении специального станка, изготавливающего такие бутылки.

В администрации Monterey Wine Company признаются, что разделяют идеи Frugalpac в сфере экологии, ввиду чего станки по производству бумажных бутылок в США размещают прямо рядом с заводами, на которых разливают алкоголь.