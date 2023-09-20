Алиев анонсировал конец операции в Карабахе на фоне усиления протестов в Ереване

Вечером 20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что цели азербайджанской армии при проведении "локальных антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе были достигнуты всего за один день. Также представитель государственного аппарата Карабаха Гегам Степанян утверждает, что с 19 по 20 сентября в регионе погибли 32 человека.

Одновременно с этим в Ереване усиливаются стихийные акции протеста: местные активисты объявили о создании "Национального комитета Армении", деятельность которого будет сконцентрирована на вынесении импичмента армянскому премьер-министру Николу Пашиняну.

Сам Пашинян утверждает, что начав военную операцию в Нагорном Карабахе, Азербайджан попытался спровоцировать Армению на участие в новом вооружённом конфликте. По словам Никола Пашиняна, армянские войска не намерены участвовать в боевых действиях против своих азербайджанских коллег.

Нежелание Пашиняна принимать радикальные меры в ответ на операцию в Нагорном Карабахе послужило толчком к началу новых социальных колебаний в Армении. Требующие отставки премьер-министра также проводят протестные акции у здания посольства России в Ереване, пытаясь его заблокировать.

Позднее правительство непризнанной Карабахской республики подписало акт о собственной капитуляции перед вооружёнными силами Азербайджана. Тем же вечером Никол Пашинян и Владимир Путин провели телефонные переговоры, которым предшествовало заявление Дмитрия Пескова о предыдущих российско-армянских контактах на высшем уровне.

По данным Пескова, неделей ранее Путин получил персональное письмо от Пашиняна, в котором премьер Армении детально излагал своё видение обстановки, сложившейся вокруг Нагорного Карабаха.

Характерно, что вечером среды пресс-служба Министерства обороны России рассказала об инциденте с участием российских миротворцев в Нагорном Карабахе: утверждается, что вблизи города Джанятаг автомобиль миротворческого контингента РФ был расстрелян из автоматов, в результате чего все находившиеся в машине скончались на месте.