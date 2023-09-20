МВД Германии запретило работу неонацистской группировки Hammerskins Germany

На основании решения правительства Германии местное МВД распорядилось о запрете любой деятельности организации Hammerskins Germany по всей территории страны. Данная группировка зародилась в Соединённых Штатах, а её члены являются носителями шовинистских идей, в числе которых антисемитизм.

После того, как Министерство внутренних дел ФРГ официально объявило о запрете Hammerskins Germany, правоохранители провели серию обысков почти на тридцати земельных участках. Обыски проходили в Тюрингии, Баварии, Берлине и прочих немецких регионах.

Кроме того, в Германии запретили функционирование группировки Crew 38, которая является дочерней группой организации Hammerskins Germany.

Полицейские установили, что в настоящий момент на территории ФРГ живут 130 членов данных запрещённых организаций. При обыске жилищ злоумышленников была обнаружена символика, характерная для носителей неонацистской идеологии.

До начала процедуры обысков спецслужбы и правительство Германии почти год следили за членами Hammerskins Germany, сотрудничая с американскими правоохранителями. Известно, что при обыске домов представителей неонацистской группировки также были найдены крупные суммы денег.

В середине декабря 2022 года немецкие полицейские нейтрализовали сеть неонацистов-революционеров, действующих в интересах запрещённой организации Reichsbürger. Сторонники данной группировки намеревалась убить канцлера Германии Олафа Шольца, установив собственную власть в стране. В рамках оперативно-розыскных мероприятий силовики задержали 25 членов Reichsbürger, готовивших государственный переворот.