Как бороться с ночным шумом от мотоциклистов — мнение минчан

Итоги опроса показали, что столичные жители кране нетерпимо относятся к ревущим мотоциклам не только ночью, но и днем.

Так, жительница Серебрянки 29-летняя Ирина, которая сама ездит за рулем на небольшой «Мазде», очень пугается, когда на дороге мимо машины пролетает ревущий мотоцикл. Как правило, это происходит резко и неожиданно, может привести к аварийной ситуации. По мнению Ирины, таких нарушителей-мотоциклистов следует привлекать к ответственности за преднамеренное создание аварийной обстановки.

А вот молодых родителей Евгения и Наталью, воспитывающих детей 1 и 3 лет, и живущих на Партизанском проспекте, крайне возмущают ревущие мотоциклы, пролетающие прямо под окнами в 2-3 часа ночи. Просыпается вся семья, дети сильно пугаются, уложить их потом спать — целая проблема, а утром ведь нужно рано вставать на работу. Молодые люди полагают, что за такое безобразие нужно сразу лишать прав, а также давать штраф в 50-100 базовых величин — чтобы неповадно было.

Правда, отследить и догнать несущихся мотоциклистов не всегда под силу даже ГАИ. Но здесь, как убеждена молодая мама Анжела, проживающая на улице Гвардейской и тоже страдающая от ночного мотоциклетного рева, помочь должны камеры видеонаблюдения. Женщина понимает, что не каждая камера может засечь номер быстро едущего мотоцикла — но отследить маршруты передвижения нарушителей вполне реально, после чего можно установить места их жительства или хотя бы стоянки мототранспорта.

Решительнее всех опрошенных настроена пенсионерка Жанна Игоревна, проживающая на столичном проспекте Пушкина. Она считает, что за нарушение мотоциклистами общественного порядка в ночное время нужно наказывать не только лишением прав и внушительным штрафом, но и арестом как минимум на 15-30 суток, а за повторное такое нарушение — применить уголовное наказание. Женщину можно понять: у нее проблемы со здоровьем, ей обязательно нужно ночью спать — но она лишена такой возможности, поскольку защититься от ночного рева не помогают даже закрытые стеклопакеты.

Что касается законодателей, то они пока не планируют вплотную заниматься данной проблемой. Хотя то, что она назрела и требует решения, сомнений не вызывает.