Нужно ли разрешать расчёты в иностранной валюте в Беларуси?

Нельзя сказать, что валюта полностью вычеркнута из белорусской экономики. Многие экономические показатели (внешний долг, объем золотовалютных резервов и др.) рассчитываются в долларах, суммы страховых полисов ОСАГО определяются на основе ставок в евро. Однако любые расчеты в валюте между гражданами Беларуси, а также между юридическими лицами и предпринимателями — резидентами РБ категорически запрещены.

Данный запрет действует давно, но фактически дедолларизация белорусской экономики произошла после деноминации 2016 года и появления в обороте новых денег. Еще в 2000-х – первой половине 2010-х годов крупные покупки вроде автомобилей и недвижимости почти всегда осуществлялись за доллары, несмотря на жесткие санкции, предусмотренные законом (документально сделки оформлялись в рублях, но расчет велся в валюте). В настоящее время и квартиры, и машины активно продаются и покупаются за белорусские рубли.

Однако есть сферы, где расчеты в долларах сохранились. И в первую очередь это касается ремонтов квартир. Практически все «шабашники» требуют оплату за свои услуги исключительно в долларах, в крайнем случае — рублями по текущему курсу. Заказчикам деваться некуда: хорошие специалисты с опытом и репутацией и слышать не хотят о рублевых расценках, а на все доводы клиентов о том, что доллар вообще-то дорожает, а рублевые доходы людей остаются прежними, цинично отвечают — это, мол, не наши проблем.

Однако справедливость запрета на валютные операции внутри страны сомнений не вызывает. Во-первых, использование долларов или других валют подрывает авторитет национальной денежной единицы. Во-вторых, в такой ситуации экономика страны становится уязвимой к внешним вызовам (в первую очередь это касается санкций со стороны недружественных стран). А в-третьих, сегодня это просто не нужно: собирать и копить валюту имело смысл в условиях постоянных девальваций, как это было в 1990-х годах. Если же курс рубля стабилен, а показатели инфляции сопоставимы с соседними и европейскими государствами — необходимость в валюте просто отпадает.