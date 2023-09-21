В Беларуси растёт количество детей и подростков с ожирением

Подавляющее большинство респондентов считают, что корень проблемы — в фанатичной увлеченности современных детей компьютерными играми и в целом гаджетами. Часами просиживая за смартфоном, планшетом или ноутбуком, и усердно поглощая в течение этого времени чипсы, гамбургеры, сладкую газировку и прочие подобные «прелести», дети забывают о подвижных играх или хотя бы простых прогулках на свежем воздухе.

Так, 44-летний Анатолий вспоминает, что в детстве они с друзьями практически все время проводили во дворе, причем не сидели на месте, а преимущественно играли в футбол или волейбол, а зимой — в хоккей. Сейчас его 13-летнего сына отравить на улицу погулять — целая проблема.

Примерно в том же духе рассуждает 32-летняя Татьяна, мама 10-летнего сына и 12-летней дочери. Женщина тоже жалуется, что все свободное время дети проводят в телефонах и за компьютером. А когда нужно сходить в магазин, им лень идти пешком, и они едут одну остановку на транспорте (хотя пройти нужно всего метров 150).

39-летний Константин считает, что проблема детского ожирения во многом обусловлена еще и неправильным питанием. Мужчина настроен жестко и считает, что чипсы, сухарики и прочие снеки вообще следует изъять из свободного доступа, и продавать только с 18 лет — как алкоголь и сигареты. То же самое, по мнению Константина, касается кока-колы и прочих сладких газировок. Как полагает мужчина, если родители хотят, чтобы их дети толстели и травились всякой гадостью — пусть сами покупают им такие продукты.

А 52-летняя Анастасия считает, что проблема еще — и в доступности фастфуда. Купить себе гамбургер, пиццу, шаурму и прочие вредные вкусности может практически любой ребенок: цены доступны, заведения фастфуда есть на каждом шагу. И, конечно, большая проблема — недостаток физической активности: как подчеркнула женщина, количество детей, посещающих спортивные секции, стремительно падает, зато везде полно компаний подростков, часами сидящих в торговых центрах со смартфоном в одной руке и сладкой газировкой или гамбургером — в другой.