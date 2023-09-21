Заболевший COVID житель Сингапура попал в тюрьму за кашель в сторону коллеги

Гражданин Сингапура Тамилсельвам Рамайя уже достиг пенсионного возраста — мужчине 74 года. Тем не менее Рамайя предпочёл не выходить на пенсию, продолжив работать.

Накануне Тамилсельвам Рамайя узнал, что он заболел коронавирусной инфекцией, однако больной отказался самоизолироваться и продолжил ходить на работу.

В один из таких дней Рамайя решил подшутить над своим коллегой: зная о своём заболевании, сингапурец без стеснения покашлял в сторону мужчины.

Впоследствии выяснилось, что жертва такого розыгрыша заразилась коронавирусом. Подхвативший инфекцию мужчина решил наказать своего обидчика, обратившись в полицию.

Позднее пострадавший подал в суд на Тамилсельваму Рамайу, где провинившийся услышал неутешительный приговор в виде тюремного заключения.

Выносивший приговор судья заявил, что Рамайя поступил некорректно, придя на работу вместо домашней самоизоляции. В настоящий момент виновный отправлен в тюрьму на две недели.