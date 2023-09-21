Алиев извинился перед Путиным за гибель 5 российских миротворцев в Карабахе

Днём 21 сентября состоялись телефонные переговоры между Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе беседы Алиев официально принёс извинения за смерть членов российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

Азербайджанский лидер заверил, что местные правоохранители будут сотрудничать со Следственным комитетом России для расследования данного инцидента с целью установления всех виновных в смерти российских миротворцев.

Также Ильхам Алиев предложил выплатить единовременную денежную компенсацию близким родственникам погибших в Карабахе российских военных.

Вечером 20 сентября автомобиль с пятью российскими миротворцами проезжал мимо населённого пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. Военные возвращались на базу с оборудованного наблюдательного пункта, однако впоследствии по ним был открыт огонь из автоматического оружия.

Позднее Министерство обороны Азербайджана опубликовало пресс-релиз, в котором признало гибель пяти российских миротворцев вблизи Джанятага. Известно, что одним из погибших был российский полковник Иван Ковган, занимавший должность замкомандира миротворческого контингента РФ в регионе.

К настоящему моменту Минобороны Азербайджана опубликовало новый пресс-релиз, где утверждается, что за расстрел автомобиля "УАЗ Патриот" российских миротворцев задержаны азербайджанские военнослужащие. Кроме того, на время расследования от исполнения своих обязанностей отстранён их командир.

Конфликт в Нагорном Карабахе возобновился днём 19 сентября. В оборонном ведомстве Азербайджана сообщили, что происходящее в НКР является локальной контртеррористической операцией, направленной на восстановление конституционного строя Азербайджана.

Впоследствии власти непризнанной республики ратифицировали капитуляцию перед Баку, а Алиев заявил о достижении всех целей операции в Карабахе всего через день после её начала.