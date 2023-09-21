Модель Наоми Кэмпбелл рассказала о 7-летней борьбе с наркозависимостью

21 сентября в свет вышел телесериал "Супермодели", который транслируется на стриминговой платформе Apple TV+. В съёмках шоу приняла участие Наоми Кэмпбелл, которая публично призналась, что из-за пристрастия к употреблению запрещённых психоактивных веществ она чуть не погибла.

Кэмпбелл рассказала, что впервые она обратила свой взор на алкоголь в 1998 году: таким образом топ-модель пыталась справиться с душевной болью, связанной с негативными воспоминаниями об отце. Кроме того, Наоми тяжело переживала смерть своего хорошего приятеля, модельера Джанни Версаче, убитого годом ранее.

Также в 1998 году Наоми Кэмпбелл начала употреблять наркотики. Пагубная привычка сказывалась как на здоровье модели, так и на её карьере. Уже через год после начала употребления запрещённых препаратов Кэмпбелл упала в обморок во время съёмок для обложки модного журнала.

Оказавшись на грани жизни и смерти, Наоми серьёзно переосмысли своём прежнее поведение, осознав, что наркотики и горячительные напитки не сделают её счастливее. Тем не менее, на тот момент Кэмпбелл не знала, как самостоятельно справиться с зависимостью, ввиду чего девушка легла на реабилитацию в частную клинику.

После выписки из больницы Наоми Кэмпбелл неоднократно переживала рецидивы, возвращаясь к употреблению нелегальных психотропов и этанола. В дальнейшем Кэмпбелл начала посещать собрания анонимных алкоголиков и наркоманов. Именно эти собрания оказали решающее влияние на модель, которая хотела порвать со старым образом жизни.

Наоми периодически срывалась на употребление наркотиков вплоть до 2005 года. К настоящему моменту модель не прикасается к наркотическим веществам уже больше 18-ти лет.