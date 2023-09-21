Компания «Белтелеком» установила спортплощадку на берегу Дубровенки в Могилёве

Город с каждым годом прирастает новыми игровыми и спортивными комплексами для семейного отдыха. На излюбленном могилевчанами месте отдыха - у реки Дубровенки – одним объектом развлечений стало больше. Компания «Белтелеком» установила на берегу многофункциональную спортплощадку, позаниматься где могут как маленькие спортсмены, так и взрослые.

Четырехлетний Кирилл вместе с бабушкой и дедушкой приходит сюда практически каждый день. "Живем рядом, потому на Дубровенке гуляем чуть ли не каждый день", - поделилась Валентина Григорьевна. – "Уток покормить, фонтанами полюбоваться. Внук на велосипеде любит здесь кататься. Сейчас еще и физзарядку может сделать". Кирилл похвастался, что со спортом дружит – мол, даже пресс накачал. И в подтверждение сделал уголок, держась на кольцах. Потом повторил упражнение на специальной наклонной «горке».

А третьеклассник Леша добрался до самого верха турника и сумел пару раз подтянуться. Потом отжался и побежал к поджидавшей его в сторонке маме: разминка получилась короткой, потому что надо учить уроки. Сорокалетний Владимир тоже не прошел мимо. Мужчина признался, что бегает здесь каждый день. Благодаря новому комплексу дополнительно стал подтягиваться и отжиматься: "Это удобно, не надо переносить часть тренировок на дом", - рассказал могилевчанин, посоветовав всем держать себя в форме.