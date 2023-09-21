Компания «Белтелеком» установила спортплощадку на берегу Дубровенки в Могилёве

16:50 2023-09-21

Мини-спорткомплекс у Дубровенки радует могилевчан, однако это не единственная подобная площадка в городе.

Город с каждым годом прирастает новыми игровыми и спортивными комплексами для семейного отдыха. На излюбленном могилевчанами месте отдыха - у реки Дубровенки – одним объектом развлечений стало больше. Компания «Белтелеком» установила на берегу многофункциональную спортплощадку, позаниматься где могут как маленькие спортсмены, так и взрослые.

  • Изображение статьи

    Четырехлетний Кирилл вместе с бабушкой и дедушкой приходит сюда практически каждый день.

    "Живем рядом, потому на Дубровенке гуляем чуть ли не каждый день", - поделилась Валентина Григорьевна. – "Уток покормить, фонтанами полюбоваться. Внук на велосипеде любит здесь кататься. Сейчас еще и физзарядку может сделать".

    Кирилл похвастался, что со спортом дружит – мол, даже пресс накачал. И в подтверждение сделал уголок, держась на кольцах. Потом повторил упражнение на специальной наклонной «горке».

  • Изображение статьи

    А третьеклассник Леша добрался до самого верха турника и сумел пару раз подтянуться. Потом отжался и побежал к поджидавшей его в сторонке маме: разминка получилась короткой, потому что надо учить уроки.

    Сорокалетний Владимир тоже не прошел мимо. Мужчина признался, что бегает здесь каждый день. Благодаря новому комплексу дополнительно стал подтягиваться и отжиматься:

    "Это удобно, не надо переносить часть тренировок на дом", - рассказал могилевчанин, посоветовав всем держать себя в форме.

  • Изображение статьи

    Подарок оценили и другие горожане: спортплощадка если и пустует, то только днем, да и то недолго. А вечером или в выходные еще и подождать придется, прежде чем место освободится.

    К слову, это далеко не единственный такой комплекс от «Белтелекома» на Могилевщине. Годом раньше точно такая же спортплощадка была открыта во дворе дома №97 по улице Ямницкой областного центра.

    В рамках реализации проекта «Праздник нашего двора вместе с «ЯСНА», который заработал в стране шесть лет назад, игровые комплексы появились в десяти городах региона.

    Могилев в целом за последние годы заметно прирос спортивными и игровыми комплексами. Большинство из них универсальны и рассчитаны не только на мальчиков и девочек, но и на мам и пап, которые могут вместе с детьми позаниматься во дворе на тренажерах или спортивных снарядах.

    Средства на обустройство подобных площадок выделяет бюджет, но поддерживают проекты также местные предприятия, организации и сами жители. По словам председателя Могилевского горисполкома Александра Студнева, такие подарки продиктованы заботой о детях, которые являются будущем нашей страны.

    Могилевчанка Ирина Мироненко рассказала, что минувшим летом в их микрорайоне по улице Островского тоже установили новую большую детскую площадку.

    "Радуемся до сих пор! Активисты и раньше выходили на субботники, благоустраивали дворы, расчищали их от снега, сгребали листву. А теперь нам и нашим детям есть, где хорошо провести время. Спортплощадка не пустует, и мы рассчитываем, что служить она нам будет долго", - подытожила женщина.