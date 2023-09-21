Кевин Костнер выплатит больше положенного при разводе с Кристин Баумгартнер

Около пяти месяцев назад Кристин Баумгартнер подала заявление на расторжение брака с Кевином Костнером, после чего пара начала непримиримые судебные тяжбы друг с другом. Костнер и Баумгартнер не могли согласовать вопрос с выплатой элементов, поскольку после почти двадцатилетнего брака у супругов остались трое детей.

Кроме того, Кевин Костнер выдвинул обвинения против Кристин Баумгартнер, публично заявив, что женщина нарушила положение их брачного договора прямо во время процедуры развода. По словам Костнера, перед браком они договорились, что в случае его расторжения Баумгартнер съедет из его дома в течение одного месяца.

При этом Кевин Костнер настаивал на том, что Кристин Баумгартнер, сама попросившая о разводе, в дальнейшем не стала съезжать из их прибрежного домика, задержавшись в нём более чем на тридцать дней.

Мировая общественность была озадачена, когда стало известно, что Баумгартнер и Костнер договорились о мирном урегулировании конфликта. Сам Кевин утверждает, что он по-настоящему счастлив наконец отложить все судебные вопросы при эмоционально изнурительном разводе.

Согласно судебным бумагам, оказавшимся в открытом доступе, Кристин Баумгартнер и Кевин Костнер согласовали расторжение брака на условиях, более выгодных для женщины: изначально Баумгартнер рассчитывала получить $1,5 миллиона при разводе с Костнером, однако теперь она может забрать существенно большую сумму, котрая пока не разглашается.