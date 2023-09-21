Индия прекратила выдачу виз канадцам из-за обвинений в убийстве Ниджара

21 сентября компания BLS International Services опубликовала пресс-релиз, в котором утверждается, что Министерство иностранных дел Индии распорядилось о заморозке процесса выдачи индийских виз гражданам Канады. В тексте релиза отмечено, что МИД Индии пока не располагает информацией о сроках возобновления выдачи визовых документов канадцам.

Предполагается, что решение администрации Нью-Дели запретить канадцам получать индийские визы спровоцировано рядом заявлений сотрудников правительства Канады, которые утверждают, что власти Индии могут быть причастны к убийству Хардипа Сингха Ниджара, ранее возглавлявшего общину сикхов в канадском государстве.

Накануне индийский премьер-министр Нарендра Моди выступил с рядом заявлений, где публично опроверг любую причастность Нью-Дели к убийству Ниджара. В свою очередь премьер Канады Джастин Трюдо уверен, что убийство Сингха Ниджара было спланировано и осуществлено агентами индийских спецслужб.

Трюдо пытался обсудить тему ликвидации Ниджара во время недавних переговоров с Моди, однако последний демонстративно отказался комментировать убийство Ниджара, заверив, что Индия не имеет отношения к случившемуся. Сотрудник индийского внешнеполитического ведомства Ариндам Багчи уверяет, что правительство Канады ангажировано в вопросах, связанных с убийством сикхского лидера.

Известно, что Хардип Сингх Ниджар был убит из огнестрельного оружия 18 июня 2023 года, а 18 сентября МИД Канады принял решение о высылке из страны нескольких индийских чиновников. Лидер канадского МИДа Мелани Жоли считает, что за убийством Ниджара стоят спецслужбы Индии, а высланный политик якобы работал на подконтрольные Нью-Дели разведывательные ведомства.

19 сентября Министерство иностранных дел Индии приняло решение о высылке канадского посла Кэмерона Маккея, аргументировав это зеркальными санкциями в отношении Канады.